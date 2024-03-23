İlk Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali tarihi Rami Kütüphanesi’nde açıldı

Türkiye'de kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine farkındalığı arttırmak üzere her sene düzenlenen Kütüphane Haftası bu yıl bir ilke imza atıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zekâ Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenlenen 60. Kütüphane Haftası, Türkiye'de ilk kez teknolojiyi kütüphanelerle buluşturan bir festivale ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en büyüklerinden biri olan Rami Kütüphanesi'nde 23 Mart'ta başlayacak uluslararası festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zekâ temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katıldı.

"2024'TE 100 YENİ TEKNOLOJİK KÜTÜPHANEYİ AÇMAYI HEDEFLİYORUZ"

Festival alanını gezen Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kütüphanesinde insanları hem kitap hemde tekneloji ile buluşturduklarını belirterek, "Bilgiye ulaşmayı teknoloji yardımı ile ulaşmaya sağlayan bu Türkiye'de ve Dünyada ilk Uluslararası kütüphane ve Teknoloji Festivali bilgiye ulaşımı teknoloji ile hızlandıracak yapay zeka ve robotik teknolojinin kullanımını sağlayacak. Robotik otomasyon ile en üst seviyede 100 yeni teknolojik kütüphane açma hedefindeyiz.

Dünyanın en büyük kitaplığı olan tarihi Rami Kütüphanesinde her yaşta kitapsever teknolojik yazılım, kodlama ve robotik imkanlarla bilgiye ulaşım sağlayacak. Yeni ve yenilikçi hizmetlerle kütüphane kullanıcılarına teknoloji ve hizmetleriyle bilgi kaynaklarına ulaşımını sağlamak amaçlanmıştır. Türkiye ve Dünyada ilk bir etkinliktir. Yenilikçi modeli Türkiye'ye ve dünyaya sunuyoruz" dedi.

MACARİSTAN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, KATAR VE AZERBAYCAN KONUK ÜLKELER YER ALDI

Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali"nin konuk ülkeleri katıldı. Festival Yapay Zekâ Konferansıyla Başlayacak İstanbul Rami Kütüphanesi'nde tüm kullanıcı gruplarını ağırlayacak olan festival "Kütüphaneciler için Yapay Zekânın Gizemini Çözmek" konulu konferans ile başladı.

Yapay zekâ, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama ve iş süreçleri oluşturarak özel iş uygulamaları geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek. "İlham Veren Konuşmalar" konferans serisinin de yer alacağı hafta çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerde devam edecek.

Türkiye'nin 81 ilinde kutlanacak olan 60. Kütüphane Haftası'nı Rami Kütüphanesi'nden başlatacak olan "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 27 Mart'ta sona erecek. Festivalin ayrıntılarıyla kayıt bilgilerine kutuphaneveteknoloji.com internet adresinden ulaşılabilecek.