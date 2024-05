İmam nikahlı eşini darp etti, kadının yakınları işyerini bastı: 4 yaralı

Olay, merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10527 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Aydın, kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı eşi Fatma U'yu darp etti. Fatma U. da durumu ailesine anlattı.

Genç kadının babası Kazım (66), kardeşleri Cafer (39) ve Mehmet Akif Dereli (31) de yakınları ile birlikte Aydın'ın bulunduğu işyerini bastı. Bıçak, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada Emrullah Aydın bıçakla, Kazım ve Cafer Dereli ile kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Arslan'da (31) darp sonucu yaralandı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.