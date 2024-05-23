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Giriş Tarihi: 23.5.2024 10:30 Son Güncelleme: 23.5.2024 10:46

İmam nikahlı eşini darp etti, kadının yakınları işyerini bastı: 4 yaralı

Konya’da Emrullah Aydın (41), kendisini aldattığını ileri sürdüğü imam nikahlı olarak yaşadığı Fatma U’yu (40) darp etti. Kadının yakınları da Aydın’ın bulunduğu iş yerini bastı. Bıçak, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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İmam nikahlı eşini darp etti, kadının yakınları işyerini bastı: 4 yaralı

Olay, merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10527 sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Emrullah Aydın, kendisini aldattığını ileri sürdüğü dini nikahlı eşi Fatma U'yu darp etti. Fatma U. da durumu ailesine anlattı.

Genç kadının babası Kazım (66), kardeşleri Cafer (39) ve Mehmet Akif Dereli (31) de yakınları ile birlikte Aydın'ın bulunduğu işyerini bastı. Bıçak, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada Emrullah Aydın bıçakla, Kazım ve Cafer Dereli ile kavgayı ayırmak isteyen Mehmet Arslan'da (31) darp sonucu yaralandı. Kavga anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

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İmam nikahlı eşini darp etti, kadının yakınları işyerini bastı: 4 yaralı
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