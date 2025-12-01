İmamoğlu ve A takımı ‘Şaibeli Kurultay’da boy gösterdi! CHP’nin ele geçirilmesinde rol oynadılar

Özel'in kurultayın sonuçlanmasının ardından yaptığı 7 dakika 59 saniyelik konuşmasında yanında yer alan İmamoğlu suç örgütü üyeleri ve İBB bürokratlarının, delegelerin satın alınarak CHP'nin ele geçirilmesinde aktif rol aldıkları vurgulandı.



Fatih Keleş



SONUCA ETKİ ETTİLER

İşte örgüt lideri Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden ve kurultayın sonucunda etki eden isimler: İBB Medya A.Ş Başkanı Murat Ongun, İBB Spor A.Ş Başkanı Fatih Keleş, danışmanı Necati Özkan, danışman Yiğit Oğuz Duman, Kurultay dönemi İBB İPA Başkanı – Kurultay sonrası Şişli Belediye Başkanı Resul Ekrem Şahan,