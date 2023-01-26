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Giriş Tarihi: 27.1.2023

İmamoğlu’na protesto şoku

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İmamoğlu’na protesto şoku
istanbul Büyükşehir Belediyesi'nce (İBB) işten çıkarılan ve yaklaşık 3 yıldır işsiz olan Birol Durmuş, Eyüpsultan Yeşilpınar Evleri'nin anahtar teslim töreninde konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Ekrem başkan, 17 bin kişiyi işten çıkardın. Hak diyorsun, adalet diyorsun. Bunu söyleyin önce" diyen Durmuş'a karşılık veren İmamoğlu, "Sen saygısız bir konuşma yapıyorsun" dedi. İmamoğlu'nun korumaları, Durmuş'u salondan çıkarmak istedi. Bu sırada tepkisini sürdüren Durmuş'un üzerine "Lanlı konuşma" diyen bir koruma yürümek istedi. Sivil polisler, araya girip gerginliğin büyümesini önledi. Durmuş, "O dönem AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın kazanacağı yönünde paylaşımlar yaptığım için 12 yıl çalıştığım İSPARK'tan çıkarıldım. Akciğer kanserine yakalandım. Siz beni engelli yaptınız. Kiramı veremiyorum. Devletin yardımlarıyla yaşıyorum" dedi.

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İmamoğlu’na protesto şoku
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