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Giriş Tarihi: 14.4.2023

İmece bugün uzaya fırlatılıyor

ANKARA
İmece bugün uzaya fırlatılıyor
Türkiye'nin ilk yerli ve milli yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydusu İmece'nin iki ertelemenin ardından bugün Türkiye saati ile 09.48'de ABD'de Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya fırlatılması bekleniyor. Fırlatma töreni, TÜBİTAK Uzay'ın yer takip istasyonunda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Metrealtı çözünürlüklü kamera entegre edilen İmece, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede konumlanacak ve 5 yıl boyunca hedef teşhis ve tespit, doğal afet, tarım gibi uygulamalarda hizmet verecek. Bu arada İmece ile birlikte görüntüleme uyduları Akup, Connecta T2.1 de aynı roketle uzaya fırlatılacak.

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İmece bugün uzaya fırlatılıyor
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