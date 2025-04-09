İmkansız denilen aşk nikah masasında sonuçlandı

Tekirdağ'da yaşayan 27 yaşındaki Recep Avcı ve aynı yaştaki Kübra Bektaş, 2013 yılında lisede sınıf arkadaşı oldu. İki genç Trakya Üniversitesini kazandı. Avcı, işletme, Bektaş ise Sağlık Yönetimi okudu. İkili burada da sürekli karşılaştı. Avcı, Bektaş'a duygusal yakınlık hissetmeye başladı, ancak bir türlü açılamadı. Bu uzun süre devam etti.

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Hatta, bir arkadaşı 2016 yılında çektiği video da Kübra'ya Recep'i sordu. Kübra ise, Recep ile aşk yaşamasının imkansız, söz konusu bile olamayacağını söyledi. Bu sözlerden yaklaşık 2 yıl sonra ikili sevgili oldu. 2020 yılında üniversite mezuniyetinin ardından Recep Avcı Çerkezköy'e, Kübra Bektaş ise ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine gitti.

KANO ÜZERİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

İkili bu süre içinde özel sektörlerde çalışmaya başlarken, görüşmeyi de sürdürdü. Recep Avcı, aşklarının başladığı Edirne'de evlilik teklifi yapmak için hazırlıklara başladı. Bir süre sonra da ikili arkadaşlarıyla kano yapmak için Edirne'ye gitti. Meriç Nehrine farklı kanolarla açınıldı. Burada Avcı, organizasyona katılan arkadaşlarıyla Kübra'nın bulunduğu kanonun önünde durup, yüzüğü çıkartıp evlenme teklifi yaptı. Büyük şaşkınlık yaşayan Kübra'nın "Evet" cevabının ardından ise hazırlıklar başladı. Çiftin önceki gün Süleymanpaşa Evlendirme Dairesinde nikahları kıyıldı.

DÜĞÜN MAYISTA

Çok mutlu olduklarını söyleyen Recep Avcı çifti, "Lisede başlayan arkadaşlığımız, üniversite de aşka dönüştü. Nikahımız kıyıldı. Düğün ise Mayıs ayında gerçekleşecek." dedi.

"Büyük lokma ye ama büyük söz konuşma" diyen Kübra Avcı, "Recep ile liseden beri arkadaşız. 2016 yılında kuzenim bana Recep'i sordu. Ben ise böyle bir aşkın söz konusu bile olamayacağını söyledim. Çok büyük konuşmuşum. Kendimi nikah masasında buldum. Çok mutluyuz. Düğünümüze herkesi bekliyoruz" dedi.