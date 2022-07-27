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Giriş Tarihi: 28.7.2022

İnanılmaz bir kader ortaklığı: Kalbim sana emanet adaşım

Balkondan düşerek hayattan kopan Konyalı Asel Hafsa’nın minik kalbi, her gün durumu kötüleşen ve nakil bekleyen İzmirli Asel Lina’ya can oldu. Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi’nden “Operasyona 3 gün kala Asel Lina’nın durumu çok kötüleşmişti. Şimdi hızla iyileşmeye başladı” açıklaması yapıldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
İnanılmaz bir kader ortaklığı: Kalbim sana emanet adaşım
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde, kalp yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da balkondan düşerek ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen aynı yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın kalbi nakledildi. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Mürsel Adıyaman (31) ile ev kadını Merve Adıyaman'ın (29) 2 yaşındaki kızları Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp yetmezliği teşhisi kondu. Durumu geçen mayısta kötüleşen Asel, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı.




Aile umutla organ bağışı beklerken, Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, teyzesinin 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken balkondan düştü. Ağır yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan Asel Hafsa'nın kalbi, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya başarıyla nakledildi. Asel Hafsa'nın bağışlanan organlarından böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa'ya gönderildi.




SEMPTOMLAR GERİLEDİ
Naklin yapıldığı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, "Naklin gerçekleşmesine üç gün kala hastamızın sağlık durumu kötüye gitti. Karaciğer ve böbreklerinde, kalp yetmezliğine bağlı olarak gerileme oldu. Karaciğer yetmezliğine bağlı olarak kanama, pıhtılaşma sistemi de bozuldu. Tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Genel durumu iyi. Tüm kalp yetmezliği semptomları geriledi" dedi.

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İnanılmaz bir kader ortaklığı: Kalbim sana emanet adaşım
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