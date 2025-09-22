Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Adıyaman'da devlet dört bir koldan yaraları sardı. Kırsal mahallelerde köy evleri, kent merkezinde Türkiye'nin en büyük uydu kenti İndere ile cami, okul ve sağlık ocakları bir bir tamamlanıyor.

5 milyon metrekare alan üzerine kurulan ve Türkiye'nin en büyük şantiyesi olan İndere'de yaklaşık 17 bin bağımsız bölümün bitme noktasına geldiğini belirten Emlak GYO Kontrol Amiri Mimar Mehmet İrfan Suçin, şu ana kadar 9 bin 606 ailenin yeni yuvalarına kavuştuğunu söyledi.

İndere'de 16 bin 467'si konut, 355'i işyeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve işyerinin yapıldığını belirten Suçin, "16 bin 333 bağımsız bölümün kurası çekildi, 9 bin 606 hak sahibine anahtarları teslim edildi. İndere'de yaşam başladı. Ticari üniteler, okullar, sağlık ocakları ve camilerin yapımı devam ediyor" dedi.





DEVLETİMİZ BİZE EV YAPTI

İndere'deki evlerinin kendilerine teslim edilmesiyle yeni yuvalarına kavuşan depremzede Furkan (34)-Aysel Demir (28) çifti, "O gün evimiz başımıza yıkılmıştı. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu ve modern bir uydu kent kurdu. New York'ta yangın çıktı. ABD mağdurlara 500 dolar verip adeta ne haliniz varsa görün dedi. Bizim devletimiz ise 11 ilde yıkım yaşandı, kısa sürede 300 bin konutu yapıp hak sahiplerine teslim etti. Depremzede matematik öğretmeni Mesut Aktaş (34) ise büyük acıların yaşandığı Adıyaman'da artık yüzlerin gülmeye başladığını belirterek, "Depremde 9 yakınımı kaybettim. Evler beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. Burayı görmeyen neler yapıldığını bilemez" dedi.