Influenza virüslerinin saldırısı altındayız

Son 2 haftadır grip şikâyeti ile gerek poliklinik gerek acil başvurularında ciddi bir artış gözleniyor. En sık görülen ise influenza A ve B virüsleri. Uzmanlar, "Korkulacak bir şey yok. Bu artış mevsimsel bir artış" diyor Uzmanlar, vakaların artığına dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuğhan Utku:İnfluenza A ve B virüsleri daha çok atakta. Bunların dışında Kovid- 19 ve zatürre gibi rahatsızlıklar var.Çocuklarda da bir artış var ama daha yok yaşlı hastalar, kronik rahatsızlığı olanlar ve ileri evre kanser hastaları biraz daha ağır geçiriyor.Yoğun bakımlarda dönem dönem yığılmalar oluyor ve yüksek kapasitede çalışıyor.Genelde grip, kasım, aralık ve ocak aylarında pik yapardı. Ancak iklim değişikliği nedeniyle şubat ayında da artan vaka oranlarıyla karşılaşıyoruz. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Akgün de şunları söyledi: Özellikle risk grubunda olan kişilere grip aşısının her yıl tekrar edilmesini öneriyoruz.Genel enfeksiyon korunma önlemlerinden el yıkama başta olmak üzere, kalabalık ortamların havalandırılması, özellikle hasta kişilerin maske kullanımı, hastanelerde maske kullanımının zorunlu hale getirilmesinin enfeksiyonların yayılımını azaltacağı düşüncesindeyiz.