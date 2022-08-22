ING Bank çöktü mü? ING Bank internet ve mobil bankacılık hatası düzeldi mi, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

ING BANK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar ING Bank mobil uygulamasında erişim problemi yaşandığını bildirdi. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ING BANK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

"Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."