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Giriş Tarihi: 22.8.2022 13:19

ING Bank çöktü mü? ING Bank internet ve mobil bankacılık hatası düzeldi mi, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

ING Bank mobil ve internet bankacılığı kullanan vatandaşlar, 22 Ağustos Pazartesi günü sistem arızası ile karşılaştı. Haftanın ilk gününde yaşanan ING Bank erişim sorunu, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşlem yapmak isteyen kişiler, '' ING Bank çöktü mü, neden açılmıyor?''' sorularını gündeme taşıdı. Erişim sorununun ne zaman düzeleceği merak edilirken bankadan açıklama geldi. Peki ING Bank çöktü mü, neden açılmıyor? ING Bank internet ve mobil bankacılık hatası düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte yanıtı

ING Bank çöktü mü? ING Bank internet ve mobil bankacılık hatası düzeldi mi, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

Binlerce müşterisi olan ING Bank çöktü haberleri sosyal medyadaki yerini aldı. Son dönemde popülerleşen ve müşterilerin birçok işlemi sağlayabildiği mobil bankacılık uygulamalarında yaşanan erişim problemleri vatandaşların konuyla ilgili internet üzerinden araştırmalarına yol açıyor. Hal böyleyken yaşanan aksaklık sonrası " ING Bank mobil (internet bankacılığı) çöktü mü, neden açılmıyor, girilmiyor, ne zaman düzelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, ING Bank mobil çöktü mü?

ING BANK ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar ING Bank mobil uygulamasında erişim problemi yaşandığını bildirdi. Ancak konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ING BANK'TAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ!

"Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."

Öte yandan sosyal medya hesaplarından bankacılık işlemlerine erişemeyen müşterilere "Merhaba, sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" cevabı verildi.

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ING Bank çöktü mü? ING Bank internet ve mobil bankacılık hatası düzeldi mi, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?
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