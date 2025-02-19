İngilizler Erciyes’e hayran kaldı

Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'deki önemli turizm fuarlarında gerçekleştirdiği tanıtım faaliyetlerinin meyvelerini toplayarak, Birleşik Krallık'tan gelen kayakseverlere ev sahipliği yaptı. İngiltere Birleşik Krallık'tan gelen kayakçıların yanı sıra Erciyes, Müslüman Kayakçılar Kulübü üyelerini de ağırladı.

Bu kapsamda, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Müslüman Kayak Kulübü Kurucusu Ali Burhan, Yazar, Fotoğrafçı, Kayak Eğitmeni Mike Richards, Müslüman Kayak Kulübü Üyesi Sana Luqmani ve Erdem Kurt ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin kış turizmi ile ilgili hedeflerini paylaştı. Bu ziyaretin, Erciyes'in gelecekte İngiltere'den daha fazla misafir getireceğini ve global alandaki prestijini artıracağını vurguladı.

Müslüman Kayakçılar Kulübü üyeleri de gerek helal yemek gerekse Müslüman ülkede kendilerini rahat hissetmeleri açısından burayı muhteşem bulduklarını ifade ettiler. Erciyes, her geçen yıl daha fazla uluslararası misafire ev sahipliği yaparak Türkiye'nin kış turizminde uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.