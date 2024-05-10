İnşaatın 11’nci katında esrarengiz ceset! Üzerinde kıyafetler olan iskelet bulundu

Olay, merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerindeki inşaatta yaşandı. 13 katlı inşaatta filelere düşen malzemeleri toplamak için katları dolaşan görevliler, 11'nci katta bir erkeğe ait cesetle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler üzerinde kışlık kıyafetler ve yanında bot bulunan çürümüş ve bir tahta üzerine uzanmış iskeletle karşılaştı. İfadesine başvurulan ihbarı yapan inşaat görevlisi M.K. (52), "Filelere biriken malzemelerin boşaltılması için file görevlileri geldi. Görevliler bir süre sona koşarak yanıma gelerek yukarıda ceset olduğunu söylediler. Yukarıya çıkıp baktığımda cesedi gördüm ve ihbarda bulundum" dedi.

İnşaat yöneticisi A.K. (39) ise, inşaatta en son çalışmanın 2022 yılının Aralık ayında yapıldığını, o tarihten sonra bir çalışmanın olmadığını söyledi. Kemik parçaları ve kıyafetler incelenmek üzere adli tıp ve kriminale gönderildi. Soruşturma sürüyor.