İnsanlar ölmeden önce ne görüyor?

ABD'li doktor Christopher Kerr, ölmek üzere olan insanların gördükleri ve rüyaları üzerine araştırma yapan dünyanın sayılı uzmanlarından biri. Kerr'e göre hastalar ölmeden önce hayatlarındaki önemli anları tekrar yaşayabiliyor ya da yıllar önce ölen anneleri, babaları, çocukları ve hayvanlarıyla konuşabiliyor. Kerr'in yaptığı araştırmalara göre insanların yüzde 88'i bu tecrübelerden en az birini yaşamış. Hastaların üçte biri ise seyahat ettiğini görüyor; kaybettikleri insanlarla yeniden iletişime geçiyor. Rüyalarında gördükleri kişiler ise daha çok kendilerini hayatları boyunca desteklemiş ve sevmiş kişiler oluyor.