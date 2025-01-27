‘İnsanlık ölmüş’ dedirten görüntüler

Freni patlayınca TIR'a arkadan çarpan kamyonun şoförü araçta sıkıştı. Kalabalık canlı yayın açtı, uzun süre kurtarma çalışmalarını izleyen başka bir kamyon şoförü ise yardım istenince gaza basıp kaçtı.Kayseri'nin Tomarza ilçesinden yüklediği süs taşlarını Bursa'nın İnegöl ilçesine götürmek üzere yola çıkan İbrahim Taşdemir'in (51) kullandığı kamyon, freni patlayınca önünde seyreden Mükremin Karakız'ın (53) kullandığı TIR'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonun kupa kısmı ezilerek TIR'ın arkasına yapıştı. Kamyon şoförü İbrahim Taşdemir ise araç içinde sıkıştı.Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen ekipler, Taşdemir'i sıkıştığı yerden çıkarmak için uzun süre uğraştı. Ancak kamyonunu ön kısmının TIR'ın arka kısmına takılı kalması nedeniyle itfaiye şoförü kurtarmakta sorun yaşadı. Şoföre daha rahat müdahele edebilmek için kamyonun TIR'dan ayrılması gerektiğine karar veren ekip, aracı bir başka kamyonla geri geri çekmek istedi.Bunun üzerine trafik polisleri dakikalarca kurtarma çalışmalarını izleyen bir başka kamyon şoföründen, kaza yapan kamyonu çekmesi için yardım istedi. "Kamyon benim değil, zamanım da yok" diyen sürücü ise hızla aracına binerek kaza yerinden uzaklaştı. Kamyonu çekmek için başka araç bulamayan itfaiye, Taşdemir'i 1 buçuk saat çalışmanın ardından güçlükle kurtardı. Ayağı iki yerden kırılan Taşdemir, ambulansa alınarak Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırıldı. Taşdemir'i kurtarılma çalışmaları sırasında toplanan kalabalık ise çalışmaların aksamasına neden oldu. Polisin defalarca uzaklaştırdığı kalabalık bir süre sonra tekrar toplandı. Kalabalıktaki vatandaşların cep telefonları ile kurtarma çalışmalarını sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıkları görüldü.