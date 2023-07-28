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Giriş Tarihi: 29.7.2023

İnsansız araç gölde adam kurtardı

Aslışah NARGÜL Aslışah NARGÜL
İnsansız araç gölde adam kurtardı
Van Gölü'nün Gevaş kıyısında yüzen Ali Murat Taşçı isimli vatandaşın kıyıdan yaklaşık 400 metre mesafedeyken ayağına kramp girdi. Zor anlar yaşayan Taşçı, yüzdüğü noktaya yakın bir kayanın üzerine çıkarak yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı üzerine, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri bölgeye sevk edildi.



Suyun sığ olduğu bölgeye botla ilerleyemeyen ekipler, uzaktan kumandalı can kurtarma aracıyla Taşçı'nın mahsur kaldığı noktaya ulaştı. Burada ilk müdahalesi yapılan Taşçı, uzaktan kumandalı insansız can kurtarma aracıyla karaya ulaştırıldı. Ekiplere teşekkür eden Taşçı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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İnsansız araç gölde adam kurtardı
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