Instagram’da tanıştığı kişi kızı Dilara’yı zehirledi! META’ya dava açan anne AHaber’e konuştu: Platformları güvenli tasarlamıyorlar

"BİR ÇOCUĞUN BİNLERCE UYGULAMAYA ERİŞMESİNE GEREK YOK"

Ebeveynlerin çocuklarının kullandığı uygulamalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Arnold, yaş sınırlarının ve denetimlerin de sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız."

"META YÖNETİCİLERİNİN ZARARI BİLDİĞİNİ GÖRMEK ÖFKEMİ ARTIRDI"

Dava sürecini yakından takip ettiğini belirten Arnold, duruşmalarda yaşananların kendisini daha da öfkelendirdiğini söyledi.

"Duruşmayı her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdikleri zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir histi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek."

Arnold, kızının zaman içerisinde sosyal hayattan uzaklaşmaya başladığını da belirterek, "Coco, sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu" dedi.