Instagram’da tanıştığı kişi kızı Dilara’yı zehirledi! META’ya dava açan anne AHaber’e konuştu: Platformları güvenli tasarlamıyorlar

ABD'li Julianna Arnold'ın hayatı, 17 yaşındaki kızı Lucienne Colette Dilara Konar'ı kaybetmesiyle altüst oldu. "Coco" olarak hitap ettiği kızının Instagram üzerinden tanıştığı bir kişi tarafından manipüle edildiğini söyleyen Arnold, genç kızın kendisine reçeteli ilaç verileceği söylenerek buluşmaya ikna edildiğini belirtti.
Ancak Arnold'a göre verilen madde reçeteli ilaç değil, fentanildi. Coco, evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi.
"O AN KIZIMA SON KEZ BAKTIĞIMI BİLMİYORDUM"
Kızının evden ayrıldığı günü anlatan Arnold, yaşadığı anları şu sözlerle ifade etti:
"Coco, hayat dolu, maceracı ve son derece zeki bir genç kızdı. Instagram'da maruz kaldığı içerikler ruh sağlığını ciddi şekilde etkiledi. Depresyon ve anksiyeteyle mücadele ederken içine kapandı. Tam ona yardım etmeye çalıştığımız sırada Instagram'da tanıştığı bir adam onu manipüle ederek arkadaşı gibi davrandı ve anksiyetesi için reçeteli ilaç vereceğini söyleyip buluşmaya ikna etti. Verilen madde reçeteli bir ilaç değildi. Fentanildi."
Kızının evden çıkmadan önce söylediklerini de anlatan Arnold, o anın hafızasından hiç silinmediğini söyledi.
"En yakın arkadaşıyla dışarı çıktı. 'Ne zaman döneceksin?' diye sordum. 'Bu öğleden sonra, anne' dedi. Ona kendine dikkat etmesini ve onu sevdiğimi söyledim. 'Ben de seni seviyorum' dedi. Sonra kapıdan çıktı. O an, kızıma son kez baktığımı bilmiyordum."
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"SORUMLULUĞU HALA EBEVEYNLERE BIRAKIYORLAR"
Sosyal medya platformlarının çocukların güvenliğinden daha fazla kullanıcıların platformlarda geçirdiği süreye odaklandığını savunan Arnold, şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklememesi gerektiğini söyledi.
"Çocuklarınızı sosyal medyada her an takip edemezsiniz. Çünkü bu platformlar, çocukları korumaktan çok onları mümkün olduğunca uzun süre içeride tutacak şekilde tasarlanıyor. Güvenlik sorumluluğunu ise hâlâ ebeveynlere bırakıyorlar. Asıl soru şu: Çocuklar platformları kullanıyorsa, neden onları güvenli olacak şekilde tasarlamıyorlar?"
META'YA KARŞI DAVA AÇTI
Kızının ölümünün ardından 2023 yılında internet ortamında çocukların güvenliği için mücadele eden ailelere katıldığını belirten Arnold, yaşadığı acıyı mücadeleye dönüştürdüğünü söyledi.
"Acımı hafifletmenin yolu buydu. Öfkem ve bunun başka çocukların da başına gelebileceği düşüncesi bana güç verdi. Coco'nun mücadele etmemi isteyeceğini biliyordum."
Sorunun yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını vurgulayan Arnold, "Bu sorun ABD ile sınırlı değil. Türkiye dahil her yerde yaşanıyor. Sorun kötü çocuklar ya da ebeveynler değil, çocukları korumayan platformlar. Şirketlerin sorumluluğu ebeveynlere yüklemesi yanlış" dedi.
"BİR ÇOCUĞUN BİNLERCE UYGULAMAYA ERİŞMESİNE GEREK YOK"
Ebeveynlerin çocuklarının kullandığı uygulamalara dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Arnold, yaş sınırlarının ve denetimlerin de sorgulanması gerektiğini ifade etti.
"Bir çocuğun binlerce uygulamaya erişmesine gerek yok. Üstelik birçok uygulamanın yaş sınırı belirsiz ve yeterince denetlenmiyor. Peki bu kararları kim veriyor? Bir uygulamanın bir çocuk için uygun olup olmadığına kimin karar verdiğini bilmek istiyorum. Artık bir şeyler yapmak zorundayız."
"META YÖNETİCİLERİNİN ZARARI BİLDİĞİNİ GÖRMEK ÖFKEMİ ARTIRDI"
Dava sürecini yakından takip ettiğini belirten Arnold, duruşmalarda yaşananların kendisini daha da öfkelendirdiğini söyledi.
"Duruşmayı her gün takip ettim. Meta yöneticilerinin çocuklara verdikleri zararı bildiğini görmek öfkemi artırdı. Kazanacağımıza inanmıyorduk. Harika bir histi. Ama bu sadece bir adım. Platformlar çocuklar için güvenli olana kadar mücadelemiz sürecek."
Arnold, kızının zaman içerisinde sosyal hayattan uzaklaşmaya başladığını da belirterek, "Coco, sevdiği sporlardan ve ailesinden uzaklaşarak odasına kapanmaya başladı. Odasından çıkmak istemiyor, giderek daha depresif bir hale geliyordu" dedi.
"DİLARA ADINI ESKİ EŞİM SEÇTİ"
Coco'nun adındaki "Dilara" isminin Türkiye ile olan bağlarını da anlatan Arnold, kızının bu ismi Türk babasından aldığını söyledi.
"Eski eşim Türk'tü ve Coco için 'Dilara' ismini o seçti. Aileden gelen, güzel anlamlı bir isimdi. Ablasının adı da Sinem. Türkiye'de çalıştım. Ankara'da yüksek lisans yaptım ve ailemle üç yıl İstanbul'da yaşadık."
Kızlarının çocukluklarının bir bölümünü Türkiye'de geçirdiğini belirten Arnold, "Türkçe konuşuyorlar ve Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye bizim için ikinci bir ülke ve benim için her zaman özel kalacak" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARINIZIN GÜVENLİ ALANI SİZ OLUN"
Anne Arnold, diğer ebeveynlere de çağrıda bulundu.
"Korkmalısınız. Bu platformların çocuklar için güvenli olmadığını kabul edip gerekli yasal düzenlemeleri destekleyin. Çocuğunuzla açık iletişim kurun. Ne yaşarsa yaşasın size gelebileceğini, sizin onun güvenli alanı olduğunuzu hissetsin. Çünkü bunu bulamazsa yeniden telefona, uygulamalara ve yabancılara yönelebilir."
Arnold sözlerini, "Çocuklarınızın güvenli alanı siz olun" mesajıyla tamamladı.