İnstagram’ın Sahibi Kim? İnstagram’ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?

Sosyal medya ve Instagram, insanların düşüncelerini, duygularını ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir platform sunar. Aynı zamanda dünya hakkında daha fazla şey öğrenmelerini, farklı kültürleri keşfetmelerini ve bağlantılar kurmalarını sağlar. Merak uyandıran konulardan bazıları ise instagram'ın sahibi kim ve serveti ne kadar konularıdır.

İnstagram'ın Sahibi Kim?

İnstagram, Meta Inc. tarafından satın alındığı için şu anki sahibi Meta Inc. veya kısaca Metadır. İnstagram, 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Dolayısıyla İnstagram'ın sahibi Meta Inc. (Facebook Inc.) olarak kabul edilir.

İnstagram'ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?

İnstagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'dir. İnstagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. İlk başta "Burbn" adıyla başlayan bir proje olarak geliştirilen bu fotoğraf paylaşım platformu, daha sonra İnstagram adını aldı ve büyük bir popülerlik kazandı.

2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Dolayısıyla İnstagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'dir, ancak şu anki sahibi Meta Inc. (Facebook Inc.) olarak kabul edilir.