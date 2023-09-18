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Giriş Tarihi: 18.9.2023 16:42 Son Güncelleme: 18.9.2023 16:42

İnstagram'ın Sahibi Kim? İnstagram'ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?

İnstagram, görsel anlamda bir sanat eseri gibidir. Burada her fotoğraf bir hikaye anlatır, her video bir deneyim sunar. Hayatın en güzel anlarını yakalayıp onları dünyayla paylaşmanın en güzel yolu olan İnstagram, milyonlarca insanı bir araya getirir. Burada yeni arkadaşlıklar kurulur, ilham kaynakları bulunur ve dünya her bir tuşa dokunuşla daha yakın hale gelir. İnstagram’ın sahibi kim ve instagramın kurucusu kimdir konuları sosyal medya kullanıcıları arasında merak edilen konulardır.

İnstagram’ın Sahibi Kim? İnstagram’ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?

Sosyal medya ve Instagram, insanların düşüncelerini, duygularını ve yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri bir platform sunar. Aynı zamanda dünya hakkında daha fazla şey öğrenmelerini, farklı kültürleri keşfetmelerini ve bağlantılar kurmalarını sağlar. Merak uyandıran konulardan bazıları ise instagram'ın sahibi kim ve serveti ne kadar konularıdır.

İnstagram'ın Sahibi Kim?

İnstagram, Meta Inc. tarafından satın alındığı için şu anki sahibi Meta Inc. veya kısaca Metadır. İnstagram, 2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Dolayısıyla İnstagram'ın sahibi Meta Inc. (Facebook Inc.) olarak kabul edilir.

İnstagram'ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?

İnstagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'dir. İnstagram, 2010 yılında Kevin Systrom ve Mike Krieger tarafından kuruldu. İlk başta "Burbn" adıyla başlayan bir proje olarak geliştirilen bu fotoğraf paylaşım platformu, daha sonra İnstagram adını aldı ve büyük bir popülerlik kazandı.

2012 yılında Facebook tarafından yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın alındı. Dolayısıyla İnstagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'dir, ancak şu anki sahibi Meta Inc. (Facebook Inc.) olarak kabul edilir.

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İnstagram'ın Sahibi Kim? İnstagram'ın Kurucusu ve Sahibi Kimdir, Serveti Ne Kadardır?
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