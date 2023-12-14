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Giriş Tarihi: 15.12.2023

İnternet utanmazlarına polisten şok operasyon

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İnternet utanmazlarına polisten şok operasyon
İstanbul Ahlak Şube Müdürlüğü polisleri, ahlak dışı iğrenç yayınlara imkan tanıyan başta OnlyFans, TikTok ve eski adıyla Twitter gibi sosyal medya ağları üzerinden müstehcen içerikli canlı yayın yapan, Onlyfans hesaplarından canlı yayın esnasında müstehcen görüntü ve diyalog içeren konuşmalar, pornografiye varan yayınlar yaparak yüz binlerce lira kazanan isimlere operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda söz konusu yayınları yapan ve böylelikle tanınan isimler haline gelen 6 sosyal medya fenomeni tespit edildi. Tespitlerin ardından savcılığın verdiği talimatla; aralarında yüksek takipçisi bulunan Yağmur Ş.'nin de bulunduğu sosyal medya fenomenleri Kübra Y., Narin G., Kadriye G., E.B. ve K.B. gözaltına alındı. Emniyete götürülenler arasında, son olarak yatak odalarından canlı yayın açarak, "1 milyon beğenide romantik anlarımız var" deyip para gönderilmesini isteyen karı-koca da bulunuyor. Şüphelilerden 4'ü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahlak Şube polisleri, bu şekilde yayın yapan onlarca hesap sahibinin yakalamasına yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

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İnternet utanmazlarına polisten şok operasyon
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