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Giriş Tarihi: 29.3.2024 08:03

İnterpol’ün kırmızı bültenle aranan Baisaov ile Rakhishov yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İnterpol’ün kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ile Maxat Rakhishov İstanbul’da düzenlenen “Mahzen-23” operasyonuyla yakaladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası organize suç örgütlerine ve zehir tacirlerine nefes aldırmayacağının mesajını paylaştı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
İnterpol’ün kırmızı bültenle aranan Baisaov ile Rakhishov yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından; İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı.



"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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İnterpol’ün kırmızı bültenle aranan Baisaov ile Rakhishov yakalandı
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