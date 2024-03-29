İnterpol’ün kırmızı bültenle aranan Baisaov ile Rakhishov yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından; İnterpol kırmızı bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.