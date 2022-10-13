İntihar değil kaza çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda Hükümet Konağı'nda 11 Ekim akşamı nöbet kulübesinde ağır yaralı bulunan ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden polis memuru Enver Gökdemir'in intihar olarak değerlendirilen ölümünün kaza sonucu olduğu belirlendi. Gökdemir nöbet kulübesinde beylik silahıyla oynarken kazayla kendisini vurdu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Gökdemir'i ayakları sandalyeye uzanmış, silah elinde ve sol gözünden vurulmuş halde hareketsiz buldu. Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılan genç polis, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Talihsiz kazada hayatını kaybeden Enver Gökdemir'in haftaya ağabeyinin düğünü olduğu ve kaza günü de ağabeyi ile birlikte takım elbise almaya gidecekleri öğrenildi.