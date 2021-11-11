Haberler Yaşam Haberleri İntihar eden kadın, vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 11.11.2021

İntihar eden kadın, vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı

İntihar eden kadın, vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Elazığ'da yabancı uyruklu bir kadın, iş merkezinin 10. katından atlayarak vatandaşın üzerine düştü. Kadın hayatını kaybederken vatandaş yaralandı. Olay dün saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından iş merkezinin 10. katından atladı. Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen Veysi G.'nin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken Veysi G. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı. Ahmet ÇÖTELİ/SABAH

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İntihar eden kadın, vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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