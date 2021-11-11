İntihar eden kadın, vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ'da yabancı uyruklu bir kadın, iş merkezinin 10. katından atlayarak vatandaşın üzerine düştü. Kadın hayatını kaybederken vatandaş yaralandı. Olay dün saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın, erkek arkadaşıyla telefonda tartışmasının ardından iş merkezinin 10. katından atladı. Hızla aşağı düşen kadın, o sırada caddede yürüyen Veysi G.'nin üzerine düştü. Olayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken Veysi G. ise Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak soruşturma başlattı. Ahmet ÇÖTELİ/SABAH