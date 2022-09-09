iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?

iPhone 14 pro max fiyatı arama geçmişlerinde en çok yer alan modellerden oldu. Geçtiğimiz gün Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen Apple event sonrası iPhone 14 özellikleri teknoloji meraklıların ilgisini çekerken bu yıl da öne çıkan başlık fiyat listesi oldu. iPhone 14 fiyat bilgisi ABD ve Türkiye için paylaşıldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, Türkiye'de satışa çıktı mı? İşte yanıtlar…
iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI
Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.
iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 1099 dolar olarak belirlendi.
iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g
iPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?
Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz
İşlemci: Apple A16 Bionic çip
Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)
Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB
Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera
Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama
Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj
Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit
Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g
YENİ iPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?
iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.