iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?

iPhone 14 pro max fiyatı arama geçmişlerinde en çok yer alan modellerden oldu. Geçtiğimiz gün Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen Apple event sonrası iPhone 14 özellikleri teknoloji meraklıların ilgisini çekerken bu yıl da öne çıkan başlık fiyat listesi oldu. iPhone 14 fiyat bilgisi ABD ve Türkiye için paylaşıldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, Türkiye'de satışa çıktı mı? İşte yanıtlar…