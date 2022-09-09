Haberler Yaşam Haberleri iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 10:03

iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?

Apple etkinliği ile tanıtılan yeni iPhone 14, pro, pro max ve plus modelleri ile dikkat çekerken Türkiye satış fiyatı ve tarihi de araştırma konusu oldu. iPhone 14 özellikleri ile Apple telefonları arasında ilgi çekiyor. ABD satış fiyatı ardından Türkiye için de fiyat listesi belli oldu. Peki, iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL, ne zaman çıkacak, çıktı mı? İşte, yeni iphone hakkında merak edilenler…

iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?

iPhone 14 pro max fiyatı arama geçmişlerinde en çok yer alan modellerden oldu. Geçtiğimiz gün Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla gerçekleştirilen Apple event sonrası iPhone 14 özellikleri teknoloji meraklıların ilgisini çekerken bu yıl da öne çıkan başlık fiyat listesi oldu. iPhone 14 fiyat bilgisi ABD ve Türkiye için paylaşıldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, Türkiye'de satışa çıktı mı? İşte yanıtlar…

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI?

Merakla beklenen yeni modeller tanıtıldı. Apple kullanıcıları son modellerin ne zaman satışta olacağını merak ediyordu.

iPhone 14'ler, 9 Eylül 2022 Cuma gününden itibaren ABD'de ön satışa sunulacak.

iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

YENİ iPHONE 14 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

iPhone 14, iPhone 14 Plus ve iPhone 14 Pro Türkiye'de 16 Eylül'de ön satışa çıkacak. Cihazlar 23 Eylül'den itibaren teslim edilecek. Ancak iPhone 14 Pro Max'in ön sipariş ve dağıtım tarihleri belli değil.

iPHONE 14 TÜRKİYE FİYAT LİSTESİ

iPhone 14- 30.999 TL

iPhone 14 Plus- 34.999 TL

iPhone 14 Pro- 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max- 43.999 TL

Apple Watch Series 8

41 mm- 9.299 TL

45 mm- 9.999 TL

Apple Watch Ultra

27.999 TL

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iPhone 14 fiyat listesi ve özellikleri açıklandı! iPhone 14 Pro ve Pro Max Türkiye satış fiyatı ile ne zaman çıkacak, ön satış ne zaman?
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