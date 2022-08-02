"İphone 14 ne zaman çıkacak?" sorusunun yanıtı için araştırmalar yapılmaya başlandı. Teknoloji devi Apple genel olarak lansmanlarını Eylül ayında düzenliyor. Daha ileri teknoloji ile satışa sunulacak olan İphone 14 serisi milyonlarca kullanıcı tarafından merak ediliyor. Peki; İphone 14 ne zaman çıkacak? iPhone 14 ve 14 Pro Max çıkış tarihi belli oldu mu?