İplik fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor

Uşak'ta Organize Sanayi bölgesinde saat 14.00 sıralarında bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, işçilerin fabrikada çalıştığı sırada fabrikanın harmanlama bölümünde yangın başladı. İşçiler kendi imkanları ile söndürmeye çalıştığı yangın kısa sürede büyüdü.

İşçilerin iplik fabrikasından dışarı çıkarılması sonrasında 112 acil ihbar hattına ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

YANGIN DEPO BÖLÜMÜNE SIÇRADI





İplik fabrikasının harmanlama bölümünde başlayan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, alevler depo bölümüne de sıçradı. Depo bölümünde pamukların alev alması sonucu kısa sürede büyüyen yangının söndürme çalışması 3'üncü saatinde devam ediyor. Ayrıca yangın söndürme çalışmaları devam ederken olay yerine gelen Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan yangınla ilgili bilgiler aldı. Sonrasında Çakın, fabrika sahibinin yanına giderek geçmiş olsun dileklerini iletti.