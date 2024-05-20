İran Cumhurbaşkanı ve heyeti için İstanbul Başkonsolosluğu’nda bayraklar yarıya indi

İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet helikopter ile sisli havada seyahat etmiş ve üç helikopter ile başlayan yolculuk iki helikopterin alana inmesi ve içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopter ortadan kaybolmuştu. Sisli havada yapılan aramalarda ise İran'ın talebi üzerine Türkiye gece görüşlü helikopter ile Akıncı İHA ve kurtarma ekibi gönderdi. Yapılan arama çalışmaları sonrasında helikopterin düştüğü alan tespit edildi. Helikopterin içinde bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği tespit edildi.

İran'daki helikopter kazasında hayatını kaybeden İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için 5 günlük yas ilan edilirken İran İslam Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nda da bayraklar yarıya indirildi.