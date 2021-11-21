Haberler Yaşam Haberleri İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
Giriş Tarihi: 21.11.2021 11:20 Son Güncelleme: 21.11.2021 11:39

İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

İHA
İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü

İranlı turistlerin Van’a gelmeye başlaması, esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye tarafından daha önce açılan, ancak İran tarafının vermediği geçiş izninin kaldırılmasıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan İranlı turistler Van'a gelmeye başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süre geçişlere kapatılan İran sınır kapısındaki kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla Van'a gelen binlerce İranlı turist esnafın yüzünü güldürdü.

Türkiye'yi İran'a bağlayan önemli sınır kapılarından olan ve korona virüs nedeniyle 24 Mart 2020'de kapatılan Kapıköy, 17 Eylül'de tekrar geçişlere açıldı. İran tarafında da 8 Ekim'de geçişlerle ilgili kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla İranlı turistler Van'a akın etmeye başladı. Ekim ayından bu yana 72 saat içinde yapılan PCR testi sonucunun "negatif" olduğunu belgeleyerek Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan geçenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Uzun aradan sonra kente gelen turistler, yaptıkları alışverişle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa adeta can suyu oldu.
Kapıköy Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla kentteki tüm otellerin doluluk oranının arttığını belirten Royal Berk Hotel Genel Müdürü Ebru Yeşilağaç, "Pandemi dönemi doğal olarak bizi de etkiledi. Zor zamanlar geçirdik. Çok şükür pandemi etkisini yitirdikten sonra kapılar açıldı ve İranlılar şehrimize gelmeye başladı. Bu da doğal olarak turizmi, alışverişi olumlu etkiledi. Esnaf daha huzurlu ve daha mutlu. Otelimizde doluluk oranımız yüzde 70'lere varıyor. Belli dönemlerde tüm otellerimizde bu yüzde 100 oluyor. Bundan çok mutluyuz" dedi.

İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü | Video

İranlıların Van'a olumlu katkı sağladığını ve bunun da zincirleme misali herkese yansıdığının altını çizen Yeşilağaç, "Van, çok daha huzurlu ve kalabalık bir şehir haline geliyor. Büyük ihtimalle nevruz ile birlikte eski kalabalığı yakalayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Tamara Business Oteli'nin ortaklarından Necmi Sevimli ise özellikle pandemiden dolayı turizm sektörünün olumsuz yönde çok etkilendiğini vurgulayarak, "Eylül ayı itibariyle İranlılar gruplar halinde gelmeye başladılar. Esnafa büyük katkı sağladılar. Çünkü İran'da istedikleri gibi rahat bir düzenleri yok. Çarşı pazarları kısıtlı. Bunun yanında ülkemizde çok kaliteli tekstil üretimi olduğu için bundan yana tercihlerini kullanıyorlar. Kısacası eğlence, alışveriş başta olmak üzere İran'da bulamadıklarını burada rahat bulabiliyorlar. Çünkü ülkemiz İran'a göre daha sosyal ve daha güvenli. Tarihi zenginliklerimiz çok fazla, sınır komşusuyuz. Tüm etkenlerden dolayı İranlılar ilimizi tercih ediyorlar" diye konuştu.
İranlılar ise pandemi döneminde Van'ı çok özlediklerini belirterek, geldikleri için mutlu olduklarını söylediler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Kadir İnanır sağlık durumu nasıl? Hastaneden ilk açıklama geldi
Kardeşlerim dizisinin Kadir'i öldü mü, neden öldü? Halit Özgür Sarı diziden çıktı mı? Kardeşlerim Kadir öldü mü, diziden ayrıldı mı?
Yörük kızı Müslüme’nin ölümü Türkiye’yi yasa boğdu! Aile fertleri gözaltına alındı…
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı netleşiyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Kabine, Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masadaki en önemli konu asgari ücret zammı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, bitti mi? CTE 2021 Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? İşte son durum
İYİ Partili Aytun Çıray'ın miting oyunu ortaya çıktı! Denizli diyerek 3 yıl önceli Kocaeli mitinginin fotoğrafını paylaşmış
CHP'nin ekmeğinden ettiği 25 bin işçi, ayağa kalktı: "Kılıçdaroğlu'na hakkımızı helal etmiyoruz"
Ankara’dan AB’ye 10 maddelik çağrı
Son dakika: Bülent Korkmaz'dan müthiş performans! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı devirdi...
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
Oyun oynayarak yapay zeka eğitimi alın
ARKADAŞINA GÖNDER
İranlıların Van’a gelişi esnafın yüzünü güldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA