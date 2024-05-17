Irina’ya haksız tahrik indirimli 15 yıl hapis

Bursa'da alkollü restoranda 2019 yılında garson olarak işe başlayan Kazakistan uyruklu Irına Franzen (30), işletme sahibi Turan Döner (39) ile sevgili oldu. Franzen, 8 Ağustos'ta ailesini görmek için gittiği Kazakistan'dan Bursa'ya döndü. Aynı evi paylaştığı Döner'in cep telefonunu kontrol eden Franzen, sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi. İkili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, Turan Döner, sevgilisini darbetti. Bu sırada Franzen'in, mutfaktan aldığı bıçakla kalbinden bıçakladığı Döner, yere yığıldı. Franzen, sokağa çıkıp yardım istedi. Adrese gelen ekipler Turan Döner'in öldüğünü belirlerken, gözaltına alınan Franzen tutuklandı. Sevgilisi Turan Döner'i bıçaklayarak öldüren Irına Franzen, yargılandığı davanın karar duruşmasında, "Turan eve sürekli sarhoş gelip, bana şiddet uyguluyordu. Onu her şeye rağmen çok seviyordum. Mesajlarına bakınca, beni en yakın kız arkadaşımla aldattığını anladım. Tartıştık. Korkutmak için bıçakladım. Amacım öldürmek değildi" dedi. Franzen, 'Kasten öldürmek'ten müebbet hapse çarptırıldı, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleriyle cezası 15 yıla düşürülüp tutukluluk halinin devamına karar verildi. DHA