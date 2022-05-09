Iron Man’a olan sevgisiyle robotlara merak saldı: Türkiye birincisi oldu

Antalya'da okuyan, 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Bora Güngöralp, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 3. fazında yürüyen robot projesiyle Türkiye birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da Güngöralp'i sosyal medya hesabından kutladı.

Deneyap'ı duyar duymaz çalışmalara başladığını aktaran Bora Güngöralp, robotu en iyi şekilde tasarlamak için çok emek verdiğini belirterek, "Robotu tasarlamamız için 4 haftamız vardı. İlk olarak robotun iskeletini yaptık. Kablolamasını gerçekleştirdik ve bilgisayardan kodları yazdık. Sonra testlere başladık. Tasarladığım robot 2 metreyi hiç düşmeden yürüdü. Düştükçe puan kırılıyordu. 2 dakikada yürüyordu diğerleri ama benimki yaklaşık 1 dakika 36 saniyede yürüdü ve birinci seçildi" ifadesini kullandı.

DENEYAP ÇOK KIYMETLİ

Projenin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Güngöralp, "Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi alanlarda eğitimler aldık. Şimdiden bu eğitimleri almamıza imkân sağlayan Deneyap'lar çok kıymetli. Birinci olduktan sonra bilime olan hevesim arttı" diye konuştu.

Pek çok sınavdan geçerek Deneyap Teknoloji Atölyelerinin "Siber güvenlik" yarışmasında da ikinci olan Güngöralp, aynı zamanda okul takımında futbol oynuyor. Sporun kendisine iyi geldiğinin altını çizen Güngöralp, robotlara olan ilgisinin Iron Man filmini izledikten sonra arttığını dile getirerek mekotronik mühendisi olup bilimsel çalışmalara katılmak istediğini kaydetti.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve bilim adamlarını yetiştirmek için Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruluyor. Deneyap'larda öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim kurma ve takım çalışması yapma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

26 İLDE DAHA KURULACAK

Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Siber Güvenlik eğitimleri verilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri büyümeye ve Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor. Bu sene 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 42 ilde eş zamanlı olarak eğitimler düzenlenecek. Sınav başvuruları başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Haziran ayında sınav olacak. Bu aşamayı geçen öğrencilere de eylül ayında uygulama sınavı yapılacak. Öğrenciler 15 Ekim'de eğitim görecek.