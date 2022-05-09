Haberler Yaşam Haberleri Iron Man'a olan sevgisiyle robotlara merak saldı: Türkiye birincisi oldu
Giriş Tarihi: 9.5.2022 09:41

Iron Man'a olan sevgisiyle robotlara merak saldı: Türkiye birincisi oldu

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Iron Man’a olan sevgisiyle robotlara merak saldı: Türkiye birincisi oldu

Iron Man'a olan sevgisiyle robotlara merak saran Bora Güngöralp, Deneyap Teknoloji Atölyelerine katıldı. Yaptığı robotla Türkiye birincisi seçilen Güngöralp duygularını SABAH'a anlattı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nin kendisine ilham kaynağı olduğunu söyleyen Güngöralp, "Birinci olduktan sonra bilime olan hevesim arttı. Atölyelerin düzenlemesi çok kıymetli" dedi.

Antalya'da okuyan, 7. Sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Bora Güngöralp, Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 3. fazında yürüyen robot projesiyle Türkiye birincisi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu da Güngöralp'i sosyal medya hesabından kutladı.

Deneyap'ı duyar duymaz çalışmalara başladığını aktaran Bora Güngöralp, robotu en iyi şekilde tasarlamak için çok emek verdiğini belirterek, "Robotu tasarlamamız için 4 haftamız vardı. İlk olarak robotun iskeletini yaptık. Kablolamasını gerçekleştirdik ve bilgisayardan kodları yazdık. Sonra testlere başladık. Tasarladığım robot 2 metreyi hiç düşmeden yürüdü. Düştükçe puan kırılıyordu. 2 dakikada yürüyordu diğerleri ama benimki yaklaşık 1 dakika 36 saniyede yürüdü ve birinci seçildi" ifadesini kullandı.

DENEYAP ÇOK KIYMETLİ

Projenin öğrenciler için çok kıymetli olduğunu söyleyen Güngöralp, "Tasarım ve Üretim, Robotik Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Yapay Zeka, Siber Güvenlik, Yazılım Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji, İleri Robotik ve Mobil Uygulama gibi alanlarda eğitimler aldık. Şimdiden bu eğitimleri almamıza imkân sağlayan Deneyap'lar çok kıymetli. Birinci olduktan sonra bilime olan hevesim arttı" diye konuştu.

Pek çok sınavdan geçerek Deneyap Teknoloji Atölyelerinin "Siber güvenlik" yarışmasında da ikinci olan Güngöralp, aynı zamanda okul takımında futbol oynuyor. Sporun kendisine iyi geldiğinin altını çizen Güngöralp, robotlara olan ilgisinin Iron Man filmini izledikten sonra arttığını dile getirerek mekotronik mühendisi olup bilimsel çalışmalara katılmak istediğini kaydetti.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞTİRİLİYOR

Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından organize edilen 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları' programı kapsamında geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve bilim adamlarını yetiştirmek için Deneyap Teknoloji Atölyeleri kuruluyor. Deneyap'larda öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim kurma ve takım çalışması yapma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

26 İLDE DAHA KURULACAK

Robotik Kodlama, Yapay Zeka, Siber Güvenlik eğitimleri verilen Deneyap Teknoloji Atölyeleri büyümeye ve Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor. Bu sene 26 ilde daha Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. 42 ilde eş zamanlı olarak eğitimler düzenlenecek. Sınav başvuruları başladı, 31 Mayıs'a kadar devam edecek. Haziran ayında sınav olacak. Bu aşamayı geçen öğrencilere de eylül ayında uygulama sınavı yapılacak. Öğrenciler 15 Ekim'de eğitim görecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Milyonların gözü bu toplantıya çevrildi! Masada 4 önemli ana başlık var
SON DAKİKA | Milyonlarca memurun gözü 3600 ek gösterge toplantısında! FLAŞ 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Son dakika | En yetkili isim açıkladı: İşte mültecilerle ilgili yalanlar ve gerçekler!
Yenikapı'da Trabzonspor fırtınası! Şampiyonluk kutlamalarında görsel şölen...
İsviçre'de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı
Son dakika: Sezonun son derbisinde kazanan çıkmadı! Beşiktaş ile Fenerbahçe yenişemedi
SON DAKİKA | Milyonların gözü kabine toplantısında! Kabine toplantısı bugün Başkan Erdoğan liderliğinde yapılacak
Son dakika: Soyunma odası gerçeği! Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında...
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son Dakika Haberler: Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Açıklandı: Hiçbir geçerliliği yok!
ARKADAŞINA GÖNDER
Iron Man'a olan sevgisiyle robotlara merak saldı: Türkiye birincisi oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA