İş adamı Can Kıraç son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle hastanede tedavi gören iş adamı Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıraç için Bebek Hümayun-u Abad Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Galatasaray bayrağına sarılı halde son Bebek Camii'ne getirilen Can Kıraç için taziyeleri kardeşi İnan Kıraç, oğlu Ali Kıraç , yeğeni İpek Kıraç ve yakınları kabul ettiler.

Can Kıraç'ı son yolculuğuna uğurlamak için Ünlü işadamlarından Rahmi Koç, Ali Koç, Bedrettin Dalan, Mehmet Ağar, Aydın Doğan, İlhan Kesici, Güler Sabancı, Alp Yalman, Ergün Gürsoy, Arzuhan Doğan Yalçındağ, Başbakan eski Yardımcısı Hüsamettin Özkan, gazeteci Hasan Cemal, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray kulübünün eski başkanlarından Faruk Süren, Tarihçi İlber Ortaylı, Turizm ve İçişleri eski Bakanı Altan Öymen, İlhan Kesici katıldı.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR KİŞİLİĞİ VAR"

Can Kıraç'ın cenaze töreninde konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Can Abi'yi kaybettik. Galatasaray için çok önemli bir kişiliği var. Duayen abilerimizden birisiydi, her zaman eksikliğini hissedeceğiz. Mekanı cennet olsun ışıklar içinde uyusun. Geride kalan ailesine sabırlar diliyorum" dedi.