İş arkadaşını makasla katletti

Konya'nın Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Aykent Ayakkabıcılar Sitesi'nde 26 Eylül'de Suriye uyruklu olan Abdulfettah Hamıs ile iş arkadaşı Casim Cedan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşerek Abdulfettah Hamıs, arkadaşı Casim Cedan'ı göğsünden makasla yaralayıp olay yerinden kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cedan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, katil zanlısı Hamıs'ın araçla kaçtığını belirleyerek peşine düştü. Yakalanan Hamıs, gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.