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Giriş Tarihi: 15.8.2022

İş görüşmesine gitti ormanda bulundu

İş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İş görüşmesine gitti ormanda bulundu
İzmir'de iş başvurusunda bulunmak üzere evden ayrılan 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek, Karşıyaka Örnekköy'de ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı. 26 Temmuz'da iddiaya göre, evden iş görüşmesinde bulunmak için ayrılan Aslıhan Sinem Çiçek, iş görüşmesi sonrasında kız arkadaşlarının yanına uğradı. Burada bir süre kalan Çiçek, saat 16.00'da gelen kapalı kasa hafif ticari bir araca binerek bölgeden uzaklaştı. Akşam kızlarının eve gelmemesi üzerine ailesi genç kızı aradı. İlk önce telefon çalarken daha sonra ise telefon tamamen kapandı. Aile, polis merkezine giderek yardım istedi.




HASTANEDE İSİMLERİ SÖYLEDİ
Aslıhan Sinem Çiçek, aynı gün saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Örnekköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ağır yaralı halde bulundu. Ayrıca olay yerinde üzeri kanlı şekilde olan Burak K.'nin de bulunduğu öğrenildi. Burak K.'nin üzerinde Çiçek'e ait telefon çıktı. Yaralı kız, olay yerinde kendisine saldırdığı belirtilen Burak K.'nin dışında iki kişinin ismini polise söyledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız, tedavi altına alınsa da bir gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

'CİNSEL İSTİSMAR VAR'
Genç kızın olay sırasında cinsel istismara uğradığı ve yüksek dozda uyuşturucuya maruz kaldığı iddia edildi. Genç kızın yaralı halde polise ismini verdiği 3 kişiden 1'i olay kapsamında tutuklandı. Aslıhan Sinem Çiçek'in yakını Pınar Çiçek, "Sinem'e uyuşturucu verilmiş. Cinsel istismar var. Olayın çözülmesini istiyoruz. Arkadaşları çelişkili ifadeler veriyor. Sinem'in adını söylediği diğer kişilerin de bulunmasını istiyoruz" dedi.

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İş görüşmesine gitti ormanda bulundu
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