İş insanı Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti

Evyap'ın ikinci kuşak temsilcisi iş insanı Ahmet Fikret Evyap hayatını kaybetti. Evyap'tan yapılan açıklamaya göre, bugün sabah hayatını kaybeden Ahmet Fikret Evyap'ın cenazesi, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Eyüp Sultan Aile Mezarlığına defnedilecek.

Taziye kabulü yarın 16.30-20.30 saatleri arasında Vadistanbul Radisson Blu Oteli'nde olacak. Bu arada, çiçek gönderilmemesi, arzu edilmesi halinde Tema Vakfı'na bağışta bulunulması rica edildi.

AHMET FİKRET EVYAP HAKKINDA

Sabun yapma sanatını babası Mehmet Rıfat Evyap'tan devralarak, Evyap'ın yerel bir üreticiden global bir ihracatçıya dönüşmesini sağlayan Ahmet Fikret Evyap, 1932 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap'ın ilk çocuğu olan Fikret Evyap, 11 yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul'a göç etti. İstanbul'da bir yandan eğitimine devam edip bir yandan da sabun üretimine destek olan Fikret Evyap, babasının ortağından ayrılması üzerine 1950 yılında Robert Kolej'den ayrılarak tam zamanlı olarak aile şirketinde görev almaya başladı.

Fikret Evyap'ın vizyonu ile kısa zamanda atılım yapan Evyap, 1955 yılında Arko, 1968 yılında Duru gibi bugün sadece Türkiye'de değil global pazarda da isim yapmış markaları piyasaya sürdü. Fikret Evyap'ın bir diğer önemli atılımı, ailenin 1930'lu yıllarda deneyip rafa kaldırdığı krem üretimini yeniden ele alması oldu. 1968 yılında Fikret Evyap'ın öncülüğünde üretilen Arko markalı kremler, tüketicilerin beğenisine sunuldu ve büyük ilgi gördü.

Fikret Evyap, kardeşi Mehmet Fethi Evyap ile birlikte Evyap'ı, yerel bir üreticiden global bir şirkete dönüştürme vizyonu ile 1980 yılından itibaren ihracata ağırlık verdi. 1990 yılında Evyap'ın kurucusu Mehmet Rıfat Evyap'ın vefatının ardından Fikret Evyap'ın en önemli kararlarından biri, firmanın kişisel bakım ürünleri piyasasındaki etkinliğinin artırılması ve şampuan, diş macunu, tıraş kremi, pudra, jöle, after shave, parfüm ve deodorant gibi alanlarda pazara yeni ürünler sunulması oldu. Evyap'ın ilk yurt dışı üretimi ise Mısır-İskenderiye'de gerçekleşti.

2002 yılında Kuzey Afrika ve Sahra altı pazarlara yönelik ürün üretmek için kurulan fabrika için Fikret Evyap, "Bizim davamız, Türk bayrağını, Türk ürününü tüm dünyada hakkıyla temsil etmek. Evyap olarak hayalimiz, zor rekabet şartlarında ayakta durmak ve büyümeye devam etmek. Türk firması olarak varlığımızı sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tüm markalarımızla sürdürmek." ifadelerini kullanmıştı.

Bugün Türkiye dahil 3 ülkede üretim tesisleri olan, 100'ün üzerinde ülkeye ihracat yapan Evyap, 4 bin kişiye de istihdam sağlıyor.