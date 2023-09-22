Arkadaşının baltalı saldırısına uğradı! Savunması şaşkınlık yarattı: Hak etmiyor!



TAHLİYE TALEBİNE RET

Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul eden Emre Kara ise "Ahmet ile eskiden beri tanışıyoruz. Aramızda kız meselesi vardı. Onun, eski kız arkadaşım ile görüştüğünü öğrenince çok sinirlendim. Ahmet'i cep telefonu ile arayıp, konuşmaya davet ettim, geldi. Aramızda çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ben de yanımda bulunan balta ile onu korkutmak istedim. Bu sırada yaralanmasına neden oldum. Nasıl yaralandığını da hala anlamış değilim" diye konuştu.

Savunmasında, kendisine şizofreni başlangıcı tanısı konduğunu, Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 1 ay yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Kara, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na sevk ettiği sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.