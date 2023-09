Arkadaşının baltalı saldırısına uğradı! Savunması şaşkınlık yarattı: Hak etmiyor!

Kan donduran olay ocak ayında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Kara, eski kız arkadaşı ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Ahmet Can D.'yi, saat 01.00 sıralarında konuşmak için mahallede bulunan pazar alanına çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede küfürleşme ve kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında belinde sakladığı baltayı çıkartan Emre Kara, "Sen yanlış bir insansın. Bana çok büyük yanlış yaptın. Ben bunu hak etmiyordum" diyerek Ahmet Can D.'yi kafasından yaralayıp, sağ elindeki üç parmağını kopma aşamasına getirecek şekilde kesti. Kavgayı görenlerin araya girmesiyle Kara, olay yerinden uzaklaştırılırken, yaralanan Ahmet Can D. ise bayıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Ahmet Can D.'nin parmakları ameliyatla yerine dikildi. Parmaklarında his kaybı bulunan Ahmet Can D., tedavisinin ardından taburcu edildi.