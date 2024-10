İş insanına ölüm tehdidi

Girişimci Tamer Karaoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın sırasında takipçisi Can A; "Geri zekâlı, beyinsiz mal, yavşak, karaktersiz, dolandırıcı, hırsız, çakal. Sana haddini bildireceğim, kafanı gözünü kırarım ha! Şimdi ben seni öldürmez miyim? Bak senin kafanı gözünü ayrı açacağım, Tamer Karaoğlu'nun kemiklerini kıracağım, onu da böyle bütün millete göstereceğim, oğlum seni öldüreceğim bak öldüreceğim, kafana sıkacağım" şeklinde sözler sarf ederek tehditler ve hakaretler yağdırdı. Duydukları karşısında şaşkına dönen Karaoğlu, takipçisi Can A. hakkında savcılığa şikayette bulundu. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılık, söz konusu canlı yayının kayıtlarını incelemeye aldı.Savcılık, şüpheli Can A'nın ifadesine de başvurdu. Şüpheli Can A. ifadesinde söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu, suça konu sözlerin kendisine ait olduğunu kabul edip pişman olduğunu dile getirdi. Savcılık ise tüm deliller kapsamında şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair yeterli suç şüphesinin mevcut bulunduğunu belirtti. Tarafların uzlaşamaması üzerin şüpheli Can A. hakkında "Zincirleme Hakaret" ve "Zincirleme Tehdit" suçlarından 7 yıl 7 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.