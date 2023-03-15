Haberler Yaşam Haberleri İş insanına şantaj yapan 4  kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 15.3.2023 17:52 Son Güncelleme: 15.3.2023 18:10

İş insanına şantaj yapan 4  kişi tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Karakoyunlu ilçesinde fabrika sahibi iş insanın müstehcen görüntülerini gizlice kaydedip şantaj yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Dört kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
İş insanına şantaj yapan 4  kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jasat ekiplerince, Karakoyunlu ilçesinde faliyet gösteren fabrika sahibi iş insanın mustehcen görüntülerini gizlice kaydedip,sosyal medya paylaşacağını söyleyen ve 5 bin dolar isteyerek santajda bulunan H.T.,isimli kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

JASAT dedektifleri ve Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince,Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda ; H.T. , iş insanından 5 bin dolar vermesi halinde görüntüleri silecegini ve Merkez Emek Mahallesi'nde boş bir araziye gelmesini söyledi. Para alış verişi sırasında H.T., ve yanındaki 3 kişi buluşma noktasında hazır bulunan sivil giyinimli Jasat ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Süphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu,1 adat flash bellek ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Uçağı kaçırınca hayatta kaldı ama... "Tüm sıfatlarım gitti, artık kimsenin evladı değilim”
Hataylı depremzedelerden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Konuşacak diye yağmurda çadırlarımızı elimizden almaya çalıştılar
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan: Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz...
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den 'Geçici işçilere kadro' açıklaması! Meclis'e geliyor
HÜDA PAR’ın HDP’den farkı mı?
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
SON DAKİKA: PKK elebaşı Murat Karayılan'dan 6'lı koalisyona açıktan destek: 14 Mayıs'ta sadece Cumhurbaşkanı değil, sistem de değişecek
Nafile hayatlar
Son dakika | Fuat Oktay duyurdu: Hane Başı Destek Ödemeleri depremzede ailelerin hesaplarına yatırıldı
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Böyle birinin derdi ne ülkedir ne millettir
ARKADAŞINA GÖNDER
İş insanına şantaj yapan 4  kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA