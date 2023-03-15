İş insanına şantaj yapan 4  kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre; Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Jasat ekiplerince, Karakoyunlu ilçesinde faliyet gösteren fabrika sahibi iş insanın mustehcen görüntülerini gizlice kaydedip,sosyal medya paylaşacağını söyleyen ve 5 bin dolar isteyerek santajda bulunan H.T.,isimli kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

JASAT dedektifleri ve Karakoyunlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince,Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yapılan çalışmalar sonunda ; H.T. , iş insanından 5 bin dolar vermesi halinde görüntüleri silecegini ve Merkez Emek Mahallesi'nde boş bir araziye gelmesini söyledi. Para alış verişi sırasında H.T., ve yanındaki 3 kişi buluşma noktasında hazır bulunan sivil giyinimli Jasat ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Süphelilerin evlerinde yapılan aramada 4 adet cep telefonu,1 adat flash bellek ele geçirildi. Şüpheli 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.