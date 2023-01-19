İş kazasında ayağı kopmuştu! Dikilen ayağı sonra ilk kez yürüdü

Kilimli ilçesinde, 6 Haziran 2022'de, firmada iş makinesi ustası olarak çalışan Celal Gök, ayağını iş makinesinin kepçesine kaptırdı. Sol ayağı kopan Gök, ambulansla kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Gök'ün kopan ayağı, 6 saat süren ameliyatla tekrar dikildi. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi uygulanan Gök, kazadan 7 ay sonra tekrar desteksiz yürümeye başladı.





Celal Gök'ün ayağının bilek seviyesinden koptuğunu belirten plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahı Opr. Dr. Murat Bilgin, "İlk geldiğinde ayak hemen hemen ayrılmak üzereydi, ana gövdeden sadece bir deri parçası tutuyordu. Ayakta kan dolaşımı yoktu. Biz acil bir karar verip hızla hastayı ameliyata aldık. Ameliyatta bilek seviyesinde replantasyon yaptık. Ameliyat sonrası uzun bir tedavi süreci başladı sonrasında deri ve kemik nakli yapıldı. Ayak bileği artık hareket edebilir, yürüyebilir konuma geldi. Daha sonra hastamızı Çaycuma Devlet Hastanesi'nde bulunan fizik tedavi uzmanımıza devrettik. Onun da tedavisiyle hastamız şu an desteksiz bir şekilde yürüyebiliyor" dedi.





Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Meliha Nur Köfkeci de "Hastamız bize 6 ay önce ampütasyon ve replantasyon cerrahisi sonrasında başvurdu. Başvurduğunda tekerlekli sandalyeye bağımlı şekildeydi. Bu başarılı cerrahi sonrasında bizim de rehabilitasyonumuzla hastayı ayağa kaldırdık. Hastanın rehabilitasyon sürecinde özel planladığımız programda yeniden yürüme analizleri yaparak çalıştık. Hastamız şu an desteksiz, düz zeminlerde dengeli bir şekilde yürüyebilmekte" diye konuştu.





'YÜRÜME UMUDUM YOKTU'

Tekrar yürümeye başladığı için kendisiyle ilgilenenlere teşekkür eden Celal Gök, "Arızalı kova, tamir edilmişti. Makinenin kovasını topladık, o arada kovaya ayağı kaptırdık, koptu. Murat hocam sağ olsun, ameliyat etti. Meliha hocam ayağa kalkıp yürümemi nasip etti. Bütün emeği geçenlerden Allah razı olsun. Umudum yoktu. Ayağımın üstünde kalkıp yürüyeceğim, 'Dikilip sağlam kalacak' diye bir umudum yoktu. Sağ olsun; ailem ve doktorlar, çalışanların destekleriyle ayağa kalkıp yürümeyi başardık. Ayağımı artık hareket ettirebiliyorum, kalkıp yürüyebiliyorum. Ayak olmasaydı yürümek bile nasip olmayacaktı veya protez ayakla yürüyecektim. Bu da iyi bir şey değildi benim için" dedi.