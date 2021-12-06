İş mahkemesinden 300 bin dolarlık ilaç kararı: SGK ödesin
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İSTANBUL'DA Y.M.G.'ye doğumundan 1 ay sonra genetik yapılı ölümcül bir hastalık olan 'Kistik Fibrozis' tanısı konuldu. Doktor raporunda şu an 3 yaşında olan çocuğun "Ivacaftor etken maddeli ilacı kullanması zorunlu ve hayati önem taşıyor" denildi. İlacın 300 bin dolarlık tek doz maliyetini SGK "Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yok" gerekçesiyle karşılamadı. Y.M.G.'nin ailesinin açtığı davada iş mahkemesi, Anayasa'daki "sosyal devlet' ilkesi"ni dikkate alarak ilaç bedelinin kesinti yapılmaksızın dava sürecinde SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. DHA