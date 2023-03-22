Haberler Yaşam Haberleri İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 22.3.2023 13:26

İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı

Bolu'da, unlu mamuller satan bir iş yerinin kasasından 500 bin lira  çalan 1’i kadın 3 şüpheli yakalandı. Kasayı açmak için İstanbul'dan özel olarak çağrıldığı belirlenen şüpheli A.B.I'nın (45), 29 suç kaydı ve 59 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

DHA
İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık, 12 Mart'ta Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Unlu mamuller satan bir iş yerinin kapısı kırılarak, içerideki kasadan 500 bin lira çalındığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli 1'i kadın 3 kişinin eşkali belirlendi. Hırsızlıkta kullanılan aracın, Plaka Tanıma Sistemi'yle yapılan incelemede Bolu'ya girdiği tespit edildi. Aracı takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.K. (33), A.B.I. ve kadın olan Ö.O.'yu (34) yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan özel olarak çağrıldığı belirlenen şüphelilerden A.B.I.'nın benzer suçlardan 29 suç kaydı ve kesinleşmiş 59 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'nin anketçisi Özkiraz'ın 'İnce' oyununa suç duyurusu! "Ahlaksızca tezgahlanmış bir kurgu"
Son dakika: Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı! Oybirliğiyle reddedildi
Hilmi Daşdemir'den Habertürk ve Kübra Par'a tepki: Bir daha olsa yine yayını terk ederim
Başınıza gelecek çok
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Güven tükendi
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'lilerle saf tuttu: Bebek katili Öcalan'a özgürlük istediler
Habertürk TV'de Kübra Par'ın susturmaya çalıştığı Hilmi Daşdemir SABAH'a konuştu: Bu yeni değil
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP-HDP ilişkisi ve kayyum gerçeği
ARKADAŞINA GÖNDER
İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA