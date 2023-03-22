İş yerinden 500 bin TL çalan 3 şüpheli yakalandı

Hırsızlık, 12 Mart'ta Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta meydana geldi. Unlu mamuller satan bir iş yerinin kapısı kırılarak, içerideki kasadan 500 bin lira çalındığı ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler iş yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüpheli 1'i kadın 3 kişinin eşkali belirlendi. Hırsızlıkta kullanılan aracın, Plaka Tanıma Sistemi'yle yapılan incelemede Bolu'ya girdiği tespit edildi. Aracı takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler S.K. (33), A.B.I. ve kadın olan Ö.O.'yu (34) yakaladı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul'dan özel olarak çağrıldığı belirlenen şüphelilerden A.B.I.'nın benzer suçlardan 29 suç kaydı ve kesinleşmiş 59 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.