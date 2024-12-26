İşadamı aşırı alkolden öldü

İstanbul'da işadamı Rıza Kalkavan, Suadiye'deki evinde önceki gece saat 02.00 sıralarında rahatsızlanınca sevgilisi Sibel Civelek tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak işadamı dün sabah hayatını kaybetti. Otopsinin ardından Rıza Kalkavan için dün öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Apartman görevlisi Uğur Naz siparişleri kendisinin aldığını, Kalkavan'ın sık sık alkol tükettiğini belirterek, "Annesi, ablası ile teyzesini kaybetmişti. Bekârdı ve çocuğu yoktu. Yalnızlığını kedisiyle paylaşıyordu. Bunalımdaydı. Sık sık içki içiyordu" dedi. Arkadaşı spor yazarı Asena Özkan ise, "Aile yakınlarını kaybettikten sonra bunalımdaydı. Sık sık içmeye başladı. Ruhi olarak çöküş yaşadı" ifadelerini kullandı. Emniyet kaynakları, Kalkavan'ın, ölmeden önce 16 saat boyunca kız arkadaşıyla alkol aldığını ve alkol komasına girdiğini kaydetti.