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Giriş Tarihi: 21.10.2022

İşadamı Selim Sayılgan’a 19 yıl hapis cezası

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
İşadamı Selim Sayılgan’a 19 yıl hapis cezası
Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in kardeşi ve vefat eden babası aleyhine açtığı dava sonuçlandı. Tümer, eski yönetim kurulu başkanı olan kardeşi Selim Sayılgan ve babası Ertan Sayılgan'ın Hüseyin Kara vasıtasıyla Ankara 24. Noterliği Başkatibi olan Hasan Tokmak'a rüşvet vererek geçmişe dönük sahte kira kontratı düzenlettiklerini ve bu sözleşmeye dayanarak Bursa'daki iki otelin gelirlerini gasp ettiklerini ileri sürmüştü.



Ankara 10 Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda Selim Sayılgan 3 ayrı suçtan yaklaşık 19 yıl hapse çarpıldı. Noter başkatibi Hasan Tokmak ise 2 suçtan yaklaşık 11 yıl, aracı Hüseyin Kara da 3 ayrı suçtan yaklaşık 16 yıl hapse mahkum edildi.

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İşadamı Selim Sayılgan’a 19 yıl hapis cezası
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