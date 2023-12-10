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Giriş Tarihi: 10.12.2023

İşadamı Serdar Sözbir, silahlı saldırıda yaralandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER Emir SOMER
İşadamı Serdar Sözbir, silahlı saldırıda yaralandı
Ataşehir'de sağa sola ateş eden şahsı uyardığı sırada silahlı saldırıya uğradığı belirtilen işadamı Serdar Sözbir ağır yaralandı. Olay, Ataşehir Yunus Emre Caddesi üzerinde geçtiğimiz perşembe günü meydana geldi. İddialara göre, işadamı Serdar Sözbir cadde üzerinde otomobiliyle seyir halindeyken bir kişinin tabancayla rast gele çevreye ateş açtığını gördü. Sözbir, aracının içinden bu kişiye seslenerek uyardı. Ancak kimliği henüz belirlenemeyen bu kişi, Sözbir'e de ateş etti. Yaralanan Serdar Sözbir, kanlar içinde yola devam ederek Acıbadem'deki Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi'ne gitti. Hemen ameliyata alınan Sözbir sonrasında yoğun bakım servisine kaldırıldı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken SABAH'a konuşan Sözbir'in avukatı ve İstanbul Hukukçular Birliği Başkanı Baran Akcan, "Müvekkilimin hayati tehlikesi devam etmektedir. Tüm ailesi üzüntü içindedir. İstanbul'un göbeğinde uluorta insanların canına kast eden eşkiyaların varlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor. Faillerin en kısa zamanda yakalancağından ve yargı önünde hesap vereceklerinden kuşku duymuyoruz" dedi. Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'da Kurtlar Vadisi dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyle ilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberleri gündeme gelmişti.

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İşadamı Serdar Sözbir, silahlı saldırıda yaralandı
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