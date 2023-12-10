İşadamı Serdar Sözbir, silahlı saldırıda yaralandı

Ataşehir'de sağa sola ateş edenşahsı uyardığı sıradasilahlı saldırıyauğradığı belirtilenişadamıSerdar Sözbir ağıryaralandı. Olay,Ataşehir YunusEmre Caddesi üzerindegeçtiğimizperşembe günü meydana geldi. İddialaragöre, işadamı Serdar Sözbir cadde üzerindeotomobiliyle seyir halindeykenbir kişinin tabancayla rast gele çevreyeateş açtığını gördü. Sözbir, aracının içindenbu kişiye seslenerek uyardı. Ancakkimliği henüz belirlenemeyen bu kişi,Sözbir'e de ateş etti. Yaralanan SerdarSözbir, kanlar içinde yola devam ederekAcıbadem'deki Başkent Üniversitesiİstanbul Hastanesi'ne gitti. Hemen ameliyataalınan Sözbir sonrasında yoğunbakım servisine kaldırıldı. Polis, saldırganınyakalanması için çalışma başlatırkenSABAH'a konuşan Sözbir'in avukatıve İstanbul Hukukçular Birliği BaşkanıBaran Akcan, "Müvekkilimin hayati tehlikesidevam etmektedir. Tüm ailesi üzüntüiçindedir. İstanbul'un göbeğinde uluortainsanların canına kast eden eşkiyalarınvarlığı hepimizi korkutmaya devam ediyor.Faillerin en kısa zamanda yakalancağındanve yargı önünde hesap vereceklerindenkuşku duymuyoruz" dedi.Öte yandan Serdar Sözbir'in Üsküdar'daKurtlar Vadisi dizisinin çekimlerine evsahipliği yapan Sözbir Otel'in hisseleriyleilgili kardeşleriyle davalık olduğu haberlerigündeme gelmişti.