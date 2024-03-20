İşadamına tefecilik operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü suçlar tarafından "Nitelikli Dolandırıcılık ve Tefecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Musevi işadamı Moiz Mitrani'nin liderliğindeki örgüt, maddi sıkıntılar yaşayan kişileri tuzaklarına düşürerek dolandırdıkları tespit edildi. Örgüt üyeleri sosyal medyada kendilerini yurt dışı bağlantılı bankaların temsilcisi olarak tanıtıp kredi vaatlerinde bulunduğu öğrenildi.

TEFECİLER YAKALANDI

Tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara senet imzalatarak faizli borç para verdikleri tespit edilen tefecilerin 1'i cezaevinde olan 15 üyesi tespit edildi. İstanbul ve Kırklareli'nde düzenlenen eşzamanlı operasyonda tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.