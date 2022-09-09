İşçinin kopan eli için zamanla yarış

ARDAHAN'IN Damal ilçesinde tünel inşaatında çalışan 54 yaşındaki Bahri Sözer iş kazası geçirdi. Sözer'in eli bileğinden koptu. Adeta zamanla yarışılan kaza sonrası işyerine yakın bir sağlık ocağına daha sonra da Ardahan'daki hastaneye kaldırılan Sözer, ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla el cerrahı bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sözer'in kopan eli, Op. Dr. Ali Aydoğdu tarafından 6 saat süren zorlu ameliyatta yerine dikildi. Yetkililere teşekkür eden Sözer, "Uçak olmasaydı elim dikilmezdi. Allah devletimize zeval vermesin. Elimi kullanacağım. Her şeyimiz dört dörtlük. Odamızda banyo, tuvalet de var, ailemle kalıyorum" dedi. AA