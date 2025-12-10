İşe iadeler olana kadar eylemler sürecek

Sabah erken saatlerde Konak Pier Köprüsünde buluşan sendika yöneticileri ile işten çıkarılan 350 işçi, buradan Fuar Basmane kapısına yürüdü. Daha önceden çıplak ayakla yapılacağı duyurulan yürüyüş, son anda çok sayıda sendika üyesinin hasta olması nedeniyle iptal edilince işçiler bu sefer ayakkabılarla yürümek durumunda kaldı. Üzerinde 'Şirkete iadeler ve işten çıkarmalar son bulsun. Artık Yeter.' Yazan pankart taşıyan eylemciler yol boyunca slogan atıp İZBB Başkanı Cemil Tugay'ı protesto etti. Basmane Meydanında basın açıklaması yapan grup şirketlerine iade edilip havuzda bekleyen işçiler işlerine iade edilene kadar eylemlerin süreceğini belirtti.

HASTA OLUNCA AYAKKABILARLA YÜRÜDÜLER

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde işten çıkartılan ve şirketlere iade edilen DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir şubelerinde örgütlü işçiler eylem yaptı. Sendika yöneticileri, şube yönetimleri ve şirketlerine iade edilen işçiler Konak Pier önünde toplanarak Basmane Fuar kapısına yürüdü. Daha önce çıplak ayakla gerçekleştirileceği duyurulan eylem, çok sayıda sendika üyesinin hasta olması nedeniyle bu sefer ayakkabılarla yapıldı.

HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ

Grup adına basın açıklamasını okuyan DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Ercan Gül, İZBB Başkanı Cemil Tugay'a uzlaşma çağrısında bulundu. Günlerdir eylem yapmalarına rağmen CHP'li milletvekillerini yanlarında göremediklerini belirten Gül: "Almış olduğumuz karar doğrultusunda Konak Pier'den Basmane Fuar Kapısı'na temsilci arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız ve şirkete iade edilip aylardır evine ücret götüremeyen, geçimini sağlayamayan arkadaşlarımızla beraber yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Günlerdir, aylardır bu kapıda talebimizi dile getiriyoruz. Ancak bugün 3. günümüz; hâlâ bir iletişim yok, hâlâ o masa kurulmuyor. Buna istinaden dün itibarıyla kurumları gezerek bu mücadelemize destek verilmesi yönünde ziyaretlerde bulunmaya başladık. Dün Tabip Odası'nı ziyaret ettik. Bugün Baro Başkanımızı ve TMMOB'u ziyaret edeceğiz" dedi.

MİLLETVEKİLLERİNİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ

Açıklamasında İzmir milletvekillerine de seslenen Gül: "Bu mücadelemize destek verilmesi ve kurulmayan diyalog masasının kurulması için kendilerinden destek isteyeceğiz. Hangi kurum, hangi kuruluş varsa burada bize fayda sağlayacak; nereye, hangi kapıya gitmemiz gerekiyorsa o kapıyı çalmaktan çekinmeyeceğiz. Evet, bazı kapılar vardır çalınır ama bazı kapılar var ki bugün burada, Türkiye'nin Edirne'sinden Hakkâri'sine kadar herkesin gördüğü bir yerde. Bugün İzmir'deki milletvekillerimizin de aslında bu mücadelenin başlamadan önce buraya gelip seçmenlerine, üyelerine, emekçiye destek vermesi gerekir. Ancak bu saate kadar İzmir'den seçilen hiçbir milletvekilimiz ne bizleri aradı ne de bu mücadeleye gelip bir omuz attı. Biz, Meclisteki üyelerimizin sesimizi duyurmasını istiyoruz. Biz mücadeleden kaçınan bir yapı değiliz. Eylem programımız belli. Önümüzdeki haftaki programımızı da hazırlayacağız. Kararlıyız. Bugün ekmeğinden edilen, geçimini sağlayamayan 350 arkadaşım var. Hep söylüyoruz; çocuklarına harçlık veremiyorlar, elektrik su faturalarını ödeyemiyorlar. Bu mağduriyet ortadan kaldırılmadığı takdirde bu mücadele bitmeyecek" ifadelerini kullandı

UZLAŞMA MASASI KURULSUN

DİSK/Genel-İş İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal ise geçmiş dönemlerdeki süreçleri hatırlatarak "Mücadelenin sonuna kadar devam ettirileceğini umarım herkes anlamıştır. Buradan ben de Ercan Başkan gibi çağrıda bulunmak istiyorum. Geçmiş süreçte nasıl masada çözüme ulaştıysak bundan sonra da masada çözüleceğine inanıyorum. Buradan sevgili Belediye Başkanımıza seslenmek istiyorum: Havuzda tutulan, şirketine iade edilen, işten çıkarılan arkadaşlarımızın bir an önce işlerine dönmesini ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını istiyoruz. Sendika adına bütün amaç budur" diye konuştu.

MAĞDURİYET BÜYÜK

Genel-İş Sendikası İzmir 9 No'lu Şube Başkanı Sedat Kenar da yaptığı açıklamada: "Bugün duymayan o kulakların duymasını görmeyen gözlerin görmesini bekliyoruz. Mağduriyet büyük. Sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen bu şehirde ne İzmir halkı ne de emekçiler bunu hak etmiyor." Diye konuştu.

PERŞEMBE GÜNÜ YARIM GÜN İŞ BIRAKACAKLAR

İşçiler 11 Aralık Perşembe günü de eylemlerine devam edecek. İZBBve bağlı şirketlerde çalışan yaklaşık 23 bin işçi bugün sabah işbaşı yapmayacak. Konak Pier köprüsünde bir araya gelecek olan işçiler buradan Fuar Basmane Kapısına yürüyecek. Burada düzenlenecek basın açıklamasının ardından işçiler günün ikici yarısı işlerine geri dönecek.