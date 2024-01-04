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Giriş Tarihi: 5.1.2024

‘İsias faciasında hesap soruluyor’

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘İsias faciasında hesap soruluyor’
6 Şubat'ta meydana gelen ve tüm Türkiye'nin yüreğini yakan depremlerde yıkılan ve 72 kişiye mezar olan İsias Otel davasında 5'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına ikinci günde de devam edildi. KKTC'de beden eğitim öğretmeni olan ve depremde çocukları Doruk ve Alp'i kaybeden Osman Akın, "Çocuklarımızı otele yerleştirdikten sonra, iki aslan parçamı son kez görüp, 16 kişilik kız ve erkek takımıyla Kahramanmaraş'a geçtim. Kaldığımız öğretmenevinden kimsenin burnu bile kanamadan çıktık. Eğer aynı otelde kalsaydım ben de burada olmayacaktım" dedi. Adalete güvendiklerini belirten Akın, "Gördüğüm manzara sadece bir kum yığınıydı. Otelden 72 can gitmişti. 'Öldü' lafını kullanamıyorum, duymak da istemiyorum. 11-14 yaş arasındaki çocuklarımız kum yığınının içine gömüldüler. Çocuklarımızın bedenine bir bütün olarak ulaşmak için ellerimizle kazdık. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyoruz, onun için buradayız dedi.

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‘İsias faciasında hesap soruluyor’
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