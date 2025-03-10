İsim benzerliği nedeniyle hakkında dolandırıcılık davası açılan sanıktan “Ben deriden değil sütten anlarım” savunması

Yıllardan beri İstanbul'da Süt firmasında satış şefi olarak çalışan Emre A., SABAH'a özel açıklamada bulundu. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşma sonrası telefonla görüştüğümüz Emre A., şunları söyledi; "Bu olay 2018 yılında meydana gelmiş ve benim Gerede ilçesine gelip Raman Ç. İsimli şahıstan 36 bin dolarlık deri alarak dolandırıcılık işini gerçekleştirdiğim iddia ediliyor. Bolu hayatım boyunca bir kez geldim ve Abant'a geldim. Gerede'yi bile bilmem. İsim benzerliği yüzünden polis beni sosyal medyadan bulup, hakkımda dava açıldı. Ben deriden değil, sütten anlarım" dedi.

TEŞHİS EDEMEDİLER

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde Emre A., ile birlikte yargılanan sanıklardan nakliyeci Muzaffer S. İle tekstilci Tuğba G., Emre A., isimli bir şahsı tanıdıklarını ancak duruşmaya katılan kişinin Emre A., olmadığını söylediler.

BERAATİMİ İSTİYORUM

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk dava sonrası görüştüğümüz Emre A., açıklamasının devamında, "Benimle birlikte olayda adı geçen sanıklardan nakliyeci Muzaffer S. ile tekstilci Tuğba G., bile beni teşhis edemedi. Gerçek A. Benim ama dolandırıcılık olayında benim adım kullanılmış. Yıllardır Süt firmasında satış şefi olarak görev yapıyorum. Daha öncede ilaç firmasında çalıştım. Deriden de anlamam. Kesinlikle beraatimi istiyorum. Suçsuz yere 2018 yılında işlenen bu suçtan dolayı 2025 yılında yargılanmaya başladım. Bu olay işimi etkilemedi ama manen zarar görüyorum. Bir an önce aklanmayı bekliyorum. Ben süt satıyorum" dedi.