İşkence çetesini övenlere operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 100 polis ekibi tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonda kent merkezi, Çeşme, Tire, Torbalı, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yunanistan'da cezaevinde tutuklu olan suç örgütü lideri ve örgütün yurtdışında bulunan diğer yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında çeteyi övücü paylaşımlar yapan 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin örgüte sempati kazandırmayı ve korkutucu gücünü arttırmayı amaçlayan paylaşımlar yaptığı, çocukların suça teşvik edildiği ve propaganda yaparak örgüt üyesi olmaya elverişli hale getirildikleri tespit edildi. Örgütün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmaları suçundan işlem yapılan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.