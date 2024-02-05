İskenderun Körfezi’nde konuşlu gemi 1 yıldır depremzedelere yuva oldu

Denize kıyı afet bölgelerinde kullanılması amacıyla 2020'de Karadeniz Holding tarafından hazırlanan Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının koordinasyonunda geldiği ilk görev yeri İskenderun'da Mart 2023'ten beri depremzedeleri ağırlıyor.

Acil durumlarda insani yardım amacıyla kullanılabilecek şekilde tasarlanan 1500 kişi kapasiteli gemide, 1000'e yakın depremzede konuk ediliyor.

Restoran, kafeterya, dinlenme ve oyun alanları, halı saha, poliklinik ve çeşitli yaşam alanlarıyla modern bir "yüzer kent" işlevi gören gemide, birçok sosyal aktivite gerçekleştiriliyor, Halk Eğitimi Merkezinden gelen usta öğreticiler çeşitli kurslarda eğitim veriyor.

Çocuklar geminin üst teras katında oluşturulan alanda futbol oynuyor, çeşitli etkinliklere katılıyor. Yemekhanede 3 öğün yemek verilen gemide, deprem mağdurları 1 yıldır birbirlerine destek oluyor.

LGS kapsamındaki merkezi sınav ve YKS'ye hazırlanan depremzede öğrencilere tahsis edilen ve öğrencileri sınavlara hazırlayan aynı şirkete ait Rauf Bey Gemisi de şu an 472 öğrencinin eğitim gördüğü lise olarak hizmet veriyor.

"Burada bütün öğrenciler gibi derslerine girdiler"

Karadeniz Holding Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Müdürü Karen Kumbasar, AA muhabirine, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin olası bir İstanbul depremi için hazırlandığını, geminin Yalova'daki tersanede beklettikleri bir yaşam alanı olduğunu söyledi.

Depremin ardından geminin hızla İskenderun'a yola çıktığını belirten Kumbasar, şöyle konuştu:

"Ekip 2,5 hafta gibi bir sürede buraya gelip limanın onarılmasında çalıştı. Burası şimdiki gibi bir yer değildi. İlk hafta geminin gönderilmesini organize ederken buradaki felaketin de ne boyutta olduğunu anladık. Rauf Bey Gemisi'ni de depremin etkisinin büyüklüğünü görünce 8. ve 12. sınıf öğrencilerin sınavlara hazırlanabilecekleri yatılı okula dönüştürdük. Amaç, travma yaşamış 8. ve 12. sınıf öğrencilerimizin hem eğitim hayatlarına devam edebilmeleri hem de kaçırdıkları o zamanı telafi edebilecekleri bir ortam hazırlamaktı. Burada bütün öğrenciler gibi derslerine girdiler. Sonrasında da bir etüt alanında kaçırdıkları dersleri telafi ettiler."

Kumbasar, geçen yıl yaklaşık 980 öğrencinin yatılı olarak gemide okuduğunu, öğrencilerin büyük bir kısmının okullar kazanarak ayrıldığını, tüm öğrencilere de holding olarak burs verildiğini bildirdi.

Gemilerin ihtiyaç oldukça İskenderun'da kalacağını aktaran Kumbasar, her zaman deprem mağdurlarının yanında olacaklarını dile getirdi.

"Burada mutluyuz"

Gemide yaklaşık 1 yıldır konaklayan Emine Pamuk (55) da depremde kendisini dışarıya zor attığını söyledi.

Bir yıldır geminin kendilerine ev olduğunu anlatan Pamuk, "Allah razı olsun gemi sahibinden. Bize bu imkanı, güveni, rahatlığı verdi. Nereye gideceğiz bilmiyorum ama burada mutluyuz." dedi.

Aşina Nisa Bulduklu (19) ise depremde çok korktuğunu belirterek, evlerinin hasarlı olması nedeniyle gemide kaldıklarını anlattı.

Bulduklu, "Burası benim yuvam oldu. Deprem beşik gibiydi." diye konuştu.

"Burada herkes ile akraba gibi olduk"

Gemide eşi ve 1 çocuğuyla barınan Asena Alkaya ise eve girmeye korktukları içinde gemiye yerleştiklerini anlattı.

Gemide 4 aydır kaldığını anlatan Alkaya, "İlk başlarda 'Kalamam, yapamam' diyordum ama gayet iyi. Her şeyiyle çok güzel. Herkes ev gibisi olmaz diyor ama burada herkes ile akraba gibi olduk. Allah bir daha depremi yaşatmaz inşallah." dedi.