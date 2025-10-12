İSKİ çalışmasında ana isale borusu patladı

İstanbul Kağıthane'de İSKİ ekiplerinin çalışma yaptığı sırada iş makinesinin çarptığı ana isale borusu patladı. Borudaki sular metrelerce yükseğe fışkırdı. Tonlarca su sokağa akarak israf olurken borunun tamir edilmesi amacıyla hattaki suyun kesilmesi sebebiyle bölgede su kesintisi yaşandı. Olay, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

