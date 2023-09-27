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Giriş Tarihi: 27.9.2023

İSKİ, Sarıyer’i Afrika’ya çevirdi

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İSKİ, Sarıyer’i Afrika’ya çevirdi
Sarıyer'in Maden Mahallesi ve çevresinde 3 gündür su kesintisi yaşanıyor. İSKİ'nin hiçbir bildiri yapmadan suyu kesmesi vatandaşları isyan ettirdi. Perişan olduklarını belirten mahalle sakinleri, muhatap olacakları bir yetkili bulamamaktan şikayetçi.

'BİZİ PERİŞAN ETTİLER'
Bir sitede oturan Müge Özkalaycı, "Dışarıdan su taşıyoruz. Yemek yapamıyoruz, dışarıdan yemek zorunda kalıyoruz" derken, fırıncı Kadir Şahan, "5 tonluk su deposu yetmiyor. İmalat, temizlik bizim en çok önemli. İSKİ'yi arıyoruz, tadilat olduğunu söylüyorlar. Fakat 3 gündür sıkıntıyı gideremediler. İnsanların önceden bilgilendirilmesi lazım" diye konuştu.
Bir gıda şirketinde çalışan Emine Korkmaz ise su kesintisi yüzünden camiden damacanalarla su taşıdıklarını belirterek, "İşletmemizde bulaşıklar birikiyor, müşteriye temiz tabak yetiştirmeye çalışıyoruz. Günlerdir İSKİ'yi arıyoruz, suyun ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Bizi perişan ettiler" ifadesini kullandı. Su kesintilerinden dolayı vatandaşlar sosyal medyadan da ilginç paylaşımlarda bulundu. Bir vatandaş, "İSKİ Sarıyer'i Afrika'ya çevirdi. Afrika ülkesine hoş geldiniz!" yorumunda bulundu.

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İSKİ, Sarıyer’i Afrika’ya çevirdi
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